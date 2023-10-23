Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karadeniz ekibindeki görevinden geçen sezonun 24. haftasındaki 2-1’lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından ayrılan Abdullah Avcı, 233 gün sonra bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıkacak.

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Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Batista Mendy’nin cezası doldu. Fransız oyuncu Alanyaspor maçıyla yeniden sahaya dönecek. Ülkesinin milli takımında sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic Alanyaspor maç kadrosunda olmayacak. Alanya’da ise sarı kart cezalısı Yusuf ve Furkan oynamayacak. Abdullah Avcı’nın, ilk döneminde gözde oyuncularından olan Abdülkadir Ömür ve Larsen’e bugün ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

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15- Trabzon ve Alanya resmi maçlarda 15 kez karşılaştı. Akdeniz ekibi galibiyetlerde 6-5 önde. Dört karşılaşma da berabere bitti.