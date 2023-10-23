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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcı dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Bordo mavililer saat 20.00’de santrası yapılacak maçta Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibindeki görevinden geçen sezon 24. haftadaki 2-1’lik Ümraniye yenilgisi sonrası ayrılan Abdullah Avcı, 233 gün sonra Trabzon’da ikinci döneminin ilk maçına çıkacak.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karadeniz ekibindeki görevinden geçen sezonun 24. haftasındaki 2-1’lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından ayrılan Abdullah Avcı, 233 gün sonra bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıkacak.

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DÖRT EKSiK VAR 

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Batista Mendy’nin cezası doldu. Fransız oyuncu Alanyaspor maçıyla yeniden sahaya dönecek. Ülkesinin milli takımında sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic Alanyaspor maç kadrosunda olmayacak. Alanya’da ise sarı kart cezalısı Yusuf ve Furkan oynamayacak. Abdullah Avcı’nın, ilk döneminde gözde oyuncularından olan Abdülkadir Ömür ve Larsen’e bugün ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

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15- Trabzon ve Alanya resmi maçlarda 15 kez karşılaştı. Akdeniz ekibi galibiyetlerde 6-5 önde. Dört karşılaşma da berabere bitti.

Trabzonsporda Abdullah Avcı dönemi başlıyor

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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