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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi"

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Başakşehir
Trabzonsporda Abdullah Avcı: Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ceplerimiz dolu. Harika bir 13 ay bitti. Trabzonspor, tarihi güzel anlar yaşıyor. Pozitif olarak destek olalım. Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi. Öyle hedefim olmadı, her hafta maç maç baktım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 11 yıl çalıştığı Medipol Başakşehir'e karşı oynadıklarını söyledi. Avcı, "En iyi organizasyonu, planı, hafızası olan bir takım. Teknik adamlık yaptığım süreçte futbolcu olan Emre Belözoğlu, aynı hafızayı devam ettiriyor" diye konuştu.

Rakibe karşı çözüm bulamayınca başka formasyon denediklerini vurgulayan Avcı, "Hem savunma hem hücumda iki takımın da planları oldu. Bunları doğru uygulayarak hareket ettik. Rakibi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var. Planlar, sabır var. Rakibe çok fırsat vermemek var. Rakibin de dengeye girdiği oyunda, oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık diye düşünüyorum. Savunmanın merkezindeki oyuncular ilk defa birlikte oynadılar. Bence çok iyi oynadılar. Hamle şansımız, kenar oyuncularımız yok. Djaniny kenarda Abdülkadir, orta oyuncusu onu da kenarda kullanıyoruz. Ona rağmen oyuncular üstüne koyarak son ana kadar kazanmayı zorladılar . Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınan beraberlik var, yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin bir soru üzerine Avcı, "Hakemler hakkında konuşmuyorum. Oralara takılı kalırsam bütünü kaçırırım. Şu an onla ilgili yorum yapmayayım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası ile ilgili bir soruya ise Avcı, "Yarın antrenmanımız var. Elimde ne kalacak, sakatlıktan çıkanlar hepsine, genel duruma bakacağız. Türkiye Kupası da bir hedef. İki hedefi sonuna kadar götüreceğiz" diye konuştu.

"Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi"

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Edgar Ie'nin sakatlanması nedeniyle bir transfer düşündüklerini kaydeden Avcı, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Devre arasında rakamlar, tespitler zor oluyor. Kenar oyuncusu eksikliğim var. 3 oyuncu ihtiyacım var. Rekabeti kaliteyi arttırmak önemli. Bugün 1 puan kazandık. Ceplerimiz dolu. Harika bir 13 ay bitti. Trabzonspor, tarihi güzel anlar yaşıyor. Pozitif olarak destek olalım. Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi. Öyle hedefim olmadı, her hafta maç maç baktım. Oyun gelişerek gidecek. Taraftarımız ile savunmayı, hücumu beraber yapan takımla hep birlikte sezon sonunda horon oynayacağız inşallah" dedi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Başakşehir

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