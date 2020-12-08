Trabzonspor'da Abdullah Avcı 3 maçta ilk 8 haftayı geride bıraktı!

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 6 puanla kapatan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ile kendi evinde 1-1 berabere kalarak bu dönemde mağlubiyet görmedi.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Avcı ile 3 haftada elde ettiği 7 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

- Son 3 haftada en az gol yiyen takım

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olan Trabzonspor, son 3 haftada 1 golle en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini kapayan, Demir Grup Sivasspor maçında 1 gol gören bordo-mavililer, son 3 haftada Galatasaray ile beraber en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

- Kayıplar, kazançlardan fazla

Trabzonspor'un 11 haftanın geneline bakıldığı zaman ise kayıpları kazançlardan daha fazla oldu.

Bordo-mavililer, ligin 11 haftalık bölümünde 33 puanın 13'ünü hanesine yazdırabilirken 20 puan kaybederek zirve hedefi yolunda gerilere düştü.



- Taraftarını aradı

Trabzonspor, pandemi süresince seyircisiz maçlardaki puan kayıplarını bu sezon da sürdürdü.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan elde edebildi.

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