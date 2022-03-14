Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en golcü sezonu

Haberin Devamı

Trabzonspor, Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürürken takımın yıldız futbolcularından Abdülkadir Ömür de her geçen hafta yükselen grafiği ile dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu için sıkıntılı başlayan sezon sonrasında başarı hikayesine dönüştü. Sakatlığı nedeniyle ligin açılış maçı olan Yeni Malatya maçında forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu, sonraki hafta Giresun’a karşı 11’deki yerini alırken Galatasaray karşısında takımının 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarın protestosuyla karşılaştı. Hatta bir taraftarın sahaya girip kendisine tepki göstermesinin ardından 37. dakikada göz yaşları ile sahayı terk etti.

Yılmadı, çalıştı, kendini aştı

Sonrasında yılmadan çalışmalarını sürdüren Abdülkadir, Göztepe maçında yaptığı duble ile bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı ve son 6 sezondaki en golcü performansına imza attı. Bordo mavili takımda ilk kez 2016-17’de şans bulan genç futbolcu, o sezon 2 maçta oynarken gol atamamıştı. 2017-18’de 29 karşılaşmada 3 gol, 2018-2019’da ise yine 29 maçta 5 gol sevinci yaşayan Abdülkadir, 2019-2020’de 14 mücadelede 3, 2020-2021’de 23 maçta 2 kez ağlara havalandırmayı başardı. Bu sezon ise 25 karşılaşmada takımına 6 gollük katkı vermeyi başardı.

Haberin Devamı

2018’den sonra ilk kez 2 gol attı

Fırtına, ligde 70 puanla zirvede yer alırken Abdülkadir Ömür bu puanların 13’üne, attığı gollerle direkt katkı verdi. Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta perdeyi açan Abdülkadir takımının 13. haftada Gaziantep’i 3-0 yendiği mücadelede de ilk golü atan isimdi. Sonraki hafta 2-0’lık Karagümrük maçında ağları havalandıran milli futbolcu takımının geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği getiren futbolcuydu.

EN ŞiDDETLi FIRTINA

Süper Lig'de 29. haftanın sonunda en yakın rakibi Konya ile arasındaki 15 puanlı farkı koruyan Trabzonspor birçok istatistikte sezona damga vurmaya devam ediyor.

Toplamda 56 kez ağları havalandıran bordo mavililer Süper Lig’in en skorer takımı durumunda bulunuyor. · BORDO mavili takım atarken kalesini de sağlama alıyor. Rakiplere sadece 23 gol izni veren Fırtına bu alanda da lider.

Haberin Devamı

En çok galibiyet (21) alan da en az mağlubiyet (1) yaşayan da Karadeniz temsilcisi.

Deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenliği alırken topladığı 33 puanla dış sahanın en başarılısı.

İç sahada yenilgisi bulunmayan tek takım olan Trabzon evinde ligin en başarılı takımı konumunda. Fırtına, ligdeki 70 puanın 37’sini kendi seyircisi önünde topladı.

GOLLERİN %91’İ ALTI YILDIZDAN

Bu sezon ligde 56 kez ağları havalandıran Trabzonspor’da bu gollerin 51’inde (%91) 6 oyuncunun imzası var. Cornelius 12 golle zirvede yer alırken onu 11 golle Nwakaeme ve 8 kez fileleri sarsan Bakasetas izledi. Djaniny 7, Abdülkadir Ömür ise 6 kez gol sevini yaşarken takımı devre arasında katılan Visca da 5 kez golle buluştu. Bu 6 futbolcunun attığı gol sayısına Süper Lig’de sadece Alanyaspor ulaşırken diğer 18 takım bu oyunculara yaklaşamadı.