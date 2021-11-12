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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı sürüyor

#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig
Trabzonsporda Abdülkadir Ömürün çıkışı sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasını 30 puanla lider kapatan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ortaya koyduğu performansla kötü günleri geride bırakıp takımına önemli katkı sağladı.

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Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükseltmeyi başardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, son 4 haftada takımda daha fazla süre alarak takımına katkı sağladı.

Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 dakika görev yapan genç futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Ligde 108 karşılaşmada görev yapan Abdülkadir Ömür, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce bordo-mavili futbolcuyu Manchester City'e 23 milyon avroya satmadığını açıklamıştı.

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

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