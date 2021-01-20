Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den kötü haber! Mesut Özil'den geçmiş olsun mesajı...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor.

Bordo mavililerin, İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki futbolcu, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

DOKTORU KONUŞTU

A Milli Takım Doktoru aynı zamanda Abdülkadir Ömür’ün de doktorluğu görevini gerçekleştiren Ufuk Şentürk oyuncunun ameliyat edileceğini 61saat’e açıkladı.



FİBULA’DA KIRIK VAR

Yaşanan kırığın 3 ay gibi bir zaman kaybettireceğini ifade eden Şentürk "Fibula, ayak ekleminin dışındaki kemikte bir kırığı var. Bu kırık ameliyatı gerektiren bir kırık, alçıyla tedavi olacak bir durum değil. Yük taşımayan bir kemik."

FUTBOL KARİYERİNİ ENGELLEMEYECEK

Ömür’ün yaşadığı sakatlığın futbol hayatını etkilemeyeceğini ifade eden Şentürk “Abdülkadir Ömür’ün gerçekleştireceği ameliyat geleceği için bir tehdit oluşturmuyor, hiçbir sorun yaşatmayacak. Futbol kariyerini engellemeyecek sadece zaman kaybettirecek bir süre”

İSTANBUL’DA AMELİYAT OLACAK

Ameliyat tarihiyle ilgili ise şişin inmesini beklediklerini ifade eden Şentürk “Ayağındaki şişin inmesini bekleyeceğiz. Belki Cuma günü karar vermek gerekiyor. Şişin inmesini beklemek zorundayız. Çünkü dikmede sorun yaşarız. Pandemı nedeniyle yurt dışına çıkarma gibi bir düşüncemiz yok İstanbul’da bir Ömer Taşer hocamızla özel hastanede ameliyatını planlıyoruz.”

"3 AYDA GERİ DÖNER"

Ameliyattan sonraki süreç ile ilgili bilgi veren Şentürk “Ameliyattan sonra oyuncunun dinlenmesi gerekiyor. 6-8 hafta boyunca kontrollü bir şekilde fazla yük bindirmeden hafif egzersizler yapacak. Yara iyileştikten sonra bisiklet sürme, koşma gibi bireysel antrenmanlara başlayabilir. Saha çalışmaları olacak. 1 ay sürecek olan bu aşamaları geçtikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayabilir” dedi.

"ÖMÜR İLE KONUŞTUM"

Abdülkadir ile görüşmesini de anlatan başarılı doktor “Abdülkadir çok üzgün, morali de bozuk. Biraz moral vermeye çalıştım. Her şerde bir hayır var dedim yine kötünün iyisi. Kariyerini engelleyecek başka sakatlıklar var, tamamıyla düzeleceğini sadece zaman kaybı olacağını kendisine aktardım.”

"HOCANIN KARARI… "

EURO 2021 turnuvasına yetişip yetişemeyeceğini de değerlendiren Şentürk “Mayıs gibi milli takım kampı başlıyor. Abdülkadir için öngördüğümüz dönüş süresi Nisan sonunu buluyor. Maç eksiği ve performans eksikliği olacak ama Ömür kamp zamanı iyileşmiş olacak. Burada hocanın kararı etkili olacaktır, iyileşecektir ancak performans sorunu olacaktır.”

Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! 🙏🏼🤲🏼 Daha güçlü döneceksin. 💯👊🏼 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2021

MESUT ÖZİL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, genç futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yıldız oyuncu, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.

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