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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'dan şampiyonluk, transfer, Milli Takım ve Messi sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Lionel Messi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 11:50

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, sabah antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şu şekilde:

Şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Lig uzun bir maraton, ikinci yarıya yeni başladık. Trabzonspor 5 tane gol yiyecek takım değil. Alanyaspor maçından sonra daha güçlü şekilde ayağa kalkacağımıza inanıyorduk. Hocamızın yanındayız. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var. Trabzonspor'un Türkiye'de alacağı daha çok kupalar var. Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlarda başarılı olmaya göre daha zor çünkü bir herkese karşı oynuyoruz.

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"Git' denirse giderim"

Trabzonspor'dan gitmek istediğim zaman kulübün menfaatlerine göre hareket ederim. Bana daha önce teklif geldi ama başkanımız izin vermedi. Avrupa hedefim kapanmadı ama illa gideceğim diye bir şey de yok. Trabzonspor 'Git' derse giderim, 'Kal' derse kalırım.

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"Milli Takım'a dönmek istiyorum"

Milli Takım formasını yeniden giymek istiyorum, yeniden 11'de başlamak istiyorum. Performansımı yukarı çekip yeniden A Milli Takım'da olmak istiyorum.

"Messi kadar sevindik"

Messi Dünya Kupası'nı aldı, biz de onun kadar sevindik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Lionel Messi

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