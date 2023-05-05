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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Trezeguet'ye talip var!

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig
Trabzonsporda Abdülkadir Ömür ve Trezeguetye talip var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Hollanda ve Fransız kulüplerinin takibinde olduğu öğrenilen Abdülkadir ile Arap takımlarının ilgilendiği belirtilen Trezeguet için son kararı Bjelica verecek

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Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına bir yandan başlarken, kadrodaki bazı isimlere ise taliplerin çıktığı öğrenildi.

Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür’e Fransa ve Hollanda’dan talipler olduğu ileri sürüldü. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax’ın gündeminde olan milli futbolcu için Fransız kulübü Monaco da zemin yokluyor.

Trabzonspor yönetiminin Bjelica’nın da onay vermesi durumunda transfere izin verebileceği ancak en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor. Karadeniz ekibinde ayrıca Trezeguet için de Arap kulüplerinin devreye girdiği kaydedildi. Mısırlı futbolcu, Suudi Arabistan kulüpleri Al İttihat ve Al Ahly’nin radarında...

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

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