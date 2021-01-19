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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Ayağında kırık tespit edildi
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Ayağında kırık tespit edildi

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Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçının ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemezken oyuncunun ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

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  • Trabzonspor - Konyaspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Konyaspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Konyaspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Konyaspor maçında öne çıkan fotoğraflar
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un evinde Konyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlık şoku yaşandı.

Mücadelenin 26. dakikasında orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.

Trabzonspor 3-1 Konyaspor / Maç sonucu
Trabzonspor 3-1 Konyaspor / Maç sonucu

Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Kırık tespit edildi

Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği ve en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

"Pek içi açıcı gözükmüyor"

Maçın ardından oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor. Sıkıntılı yani..." diye konuştu.

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