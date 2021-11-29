Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür rüzgarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttukCumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk#Cumhurbaşkanı
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Skandalları bitmiyor Murat Övüçün oğluna 7 yıl hapis isteniyorSkandalları bitmiyor! Murat Övüç'ün oğluna 7 yıl hapis isteniyor#Murat Övüç
Havaalanından alarm Uçağa baskın düzenlendiHavaalanından alarm! Uçağa baskın düzenlendi#Omicron
Yeniden yükselişe geçti Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahminYeniden yükselişe geçti! Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahmin#Bitcoin
Doktor İremin kahreden ölümü Balkona kaçan kedisini almak isterken...Doktor İrem'in kahreden ölümü! Balkona kaçan kedisini almak isterken...#Tekirdağ
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktıHarry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı#PRENS CHARLES
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür rüzgarı

#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig
Trabzonsporda Abdülkadir Ömür rüzgarı

Süper Lig'in 14. haftasını 36 puanla namağlup lider kapatan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, performansıyla göz doldururken, kötü günleri ise geride bıraktı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 26 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen ve 2021-2022 sezonunda da geride kalan 14 haftada 36 puan toplayarak zirvede bulunan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür rüzgarı esiyor. Kariyerinde ilk kez üst üste oynadığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Ömür, kötü günlerini geride bırakarak, takımını sırtlayan isimlerin başında gelmeye devam ediyor.

Dip yaptı, zirveye doğru gidiyor

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan ve göz yaşlarına hakim olamayan genç oyuncu, daha sonraki süreçte performansını yükselterek sürdürdü.

Gözden Kaçmasın

Lider Trabzonspora şehirde coşkulu karşılamaLider Trabzonspor'a şehirde coşkulu karşılama!Haberi görüntüle

İzin istedi, Avcı antrenmana çıkardı

Haberin Devamı

Galatasaray karşılaşmasında yaşadıklarının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan toparlanmak için izin isteyen genç oyuncunun bu talebi kabul görmedi. Abdülkadir'in takımla birlikte antrenmana çıkmasını isteyen deneyimli teknik adam, oyuncusuyla sürekli konuşarak onu kazanma yoluna gitti. Israrla 22 yaşındaki futbolcuyla forma vermeye devam ederek, performansını yukarı çıkarması adına hamleler yapan Avcı'nın bu yaklaşımına olumlu yanıtlar veren Abdülkadir Ömür, tekrar milli takıma çağrılırken, son haftalarda da takımına önemli katkılar verdi.

3'te 3 yaptı

Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynarken, 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü kaydederek maçın kazanılmasına katkı sağladı. Abdülkadir, Fatih Karagümrük müsabakasında ise attığı şık golle galibiyete önemli katkı verdi.

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür rüzgarı

Daha çok golü düşünmeye başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte yeniden güven kazanmaya başlayan Ömür, gol yollarındaki etkisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezonki gol sayısını geçen oyuncu, ligin ilk 14 haftalık bölümünde 13 maçta 807 dakika görev yaptı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda 2, 2019-2020 sezonunda 3, 2018-2019 sezonunda 5, 2017-2018 sezonunda 3 gol kaydetmişti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen