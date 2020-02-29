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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 183 gün sonra sahalara döndü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:49,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 183 gün sonra sahalara döndü!

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 183 gün sonra sahalara döndü!
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de menisküs ameliyatının ardından 183 gün sonra kulübede yer alırken son dakikalarda oyuna girerek formasına kavuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

Ligde son oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan çıkaran Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bir maçı eksik olan bordo-mavililer, puanını 48'e çıkararak henüz bu hafta maçını oynamayan 46 puanlı Medipol Başakşehir'in önünde liderliğe yükseldi.

- Nwakaeme, galibiyette önemli rol oynadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Anthony Nwakaeme, ortaya koyduğu futbol ve attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan, Beşiktaş maçında da görev alamayan Nijeryalı futbolcu, iyi bir şekilde dönerek takımına önemli katkı yapan isimlerin başında geldi.

Abdülkadir Ömür de menisküs ameliyatının ardından 183 gün sonra kulübede yer alırken son dakikalarda oyuna girerek formasına kavuştu.

- Asker selamı verdiler

Trabzonspor ve Çaykur Rizesporlu oyuncular gollerin ardından asker selamı yaptılar.

Maç sonrası iki takım oyuncuları taraftarları önüne giderek asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdiler.

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür 183 gün sonra sahalara döndü

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