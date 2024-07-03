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Trabzonspor'da 6 oyuncu Macaristan kampına götürülmedi

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#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı
Trabzonsporda 6 oyuncu Macaristan kampına götürülmedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 14:59

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kampın üçüncü gününün ilk antrenmanında bordo-mavili futbolcular, core ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Kuvvetle bağlantılı teknik çalışmayla devam eden idmanın son bölümünde ise sprint çalışması yapıldı.

Milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.

- 6 yabancı oyuncu kamp kadrosunda yok

Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmuyor.

Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic, Macaristan'a getirilmedi.

Bu oyuncuların kulüp bulması istenirken geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.

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Trabzonsporda 6 oyuncu Macaristan kampına götürülmedi

-Santrfor eksikliği

Trabzonspor, 35 kişilik kamp kadrosunda izinli olan milli futbolcuların haricinde 31 oyuncuyla çalışmalarını sürdürürken santrfor sıkıntısı çekiyor.

Bordo-mavililerde Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması, Gomez'in yeni dönemde düşünülmemesi, Denis Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım'ın da milli takımlarda olması nedeniyle santrfor olarak kampta sadece Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı

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