Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi! Resmen açıklandı, Beşiktaş maçında takımın başında olacak

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevi için kulübün efsanesi Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.

Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Trabzonspor, deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'i resmen duyurdu.

Bordo mavililer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5sane" ifadesini kullandı.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Trabzonspor, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verdi.

"YUVANA YENİDEN HOŞ GELDİN"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş transferine dair yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık.

Haberin Devamı

Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum.

Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

İLK MAÇINA BEŞİKTAŞ KARŞISINDA ÇIKACAK

72 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında takımın başında olacak.

3 İSMİN ADI GEÇMİŞTİ

Bordo - mavililerde gündeme Fatih Tekke, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri gelmişti.

DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERİ

72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Şenol Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.

Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.