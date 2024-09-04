Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! İlk maçına milli aradan sonra çıkacak

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Trabzonspor’da beklenen gerçekleşti ve bordo mavili kulüp, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra başlayan teknik direktör arayışları dün sona erdi. Yeni teknik patron arayış sürecinde birçok antrenörün adı geçerken, tercih Güneş’ten yana kullanıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul’da ikinci görüşmeyi yaptığı Güneş ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş” ifadeleri kullanıldı.

BORDO MAVi KRAVAT VE ‘EF5ANE’ PAYLAŞIMI

Kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güneş’in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafı paylaşılırken 5. dönemine atıfta bulunarak “Ef5ane” ifadesi dikkat çekti. Başkan Doğan da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Süreç boyunca yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık.”

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Trabzonspor’da daha önce teknik direktör olarak 4 dönem görev yapan Güneş, beşinci dönemindeki ilk maçına milli aradan sonra eski takımı Beşiktaş karşısında çıkacak.