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Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başlıyor! Prensip anlaşmasına varıldı...

Güncelleme Tarihi:

#TRABZONSPOR#ŞENOL GÜNEŞ#Teknik Direktör
Trabzonsporda 5. Şenol Güneş dönemi başlıyor Prensip anlaşmasına varıldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 16:23

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bordo - mavililerde Avcı'nın yerine gelecek isim belli oldu.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Trabzonspor'un başına hangi ismin geçeceği merak ediliyordu.

Bordo - mavililerde gündeme Fatih Tekke, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri gelmişti.

Fatih Tekke ve Sergen Yalçın ile bir sonuca varamayan Trabzonspor Yönetimi, Şenol Güneş'e rotayı kırdı.

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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre bordo - mavililer, Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardı.

72 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve milli ara sonrasında oynanacak olan Beşiktaş maçında kulübede olması bekleniyor.

DÜN İSTANBUL'A AYAK BASTI

Tecrübeli teknik direktör, dün öğlen saatlerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitmişti. Yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı ve Güneş, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü oldu.

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#TRABZONSPOR#ŞENOL GÜNEŞ#Teknik Direktör

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