Trabzonspor'da 4 sakatlık açıklandı!

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıklarının bulunduğu açıklandı.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, 4 futbolcunun sakatlığı sebebiyle Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” dedi.