×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da 4 sakatlık açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Bodrum FK#Uğurcan
Trabzonsporda 4 sakatlık açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 15:10

Trabzonspor, sakatlıkları sebepleriyle Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın Bodrum FK maçının kadrosuna almayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıklarının bulunduğu açıklandı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, 4 futbolcunun sakatlığı sebebiyle Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Şampiyonlar Ligi operasyonu Yer yerinden oynayacakGalatasaray'dan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Yer yerinden oynayacakHaberi görüntüle

İşte yapılan açıklama;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Bodrum FK#Uğurcan

BAKMADAN GEÇME!