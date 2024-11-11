Trabzonspor’da 4 futbolcu kadro dışı! Üst üste alınan mağlubiyetlerin ilk faturası kesildi

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Trabzonspor’da üst üste alınan kötü sonuçların ilk faturası kesildi ve dört futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş’in dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda futbolculardan Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ iLK KEZ RiZESPOR’A KAYBETTi

Son üç maçta Göztepe’ye 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Çaykur Rizespor’a 3-1 yenilen bordo mavili takım, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan topladı. 11. maçlar itibariyle Süper Lig tarihinde en az galibiyet (2) elde ettiği sezonu yaşayan Trabzonspor, bu periyotta sadece 2016-17 sezonunda daha az puan (11) toplamıştı. Şenol Güneş de teknik direktörlük kariyerinde Rizespor’a ilk kez bir lig maçı kaybetti (10G, 1B, 1M).