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Trabzonspor’da 4 futbolcu kadro dışı! Üst üste alınan mağlubiyetlerin ilk faturası kesildi

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Trabzonspor’da 4 futbolcu kadro dışı Üst üste alınan mağlubiyetlerin ilk faturası kesildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 07:00

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan bordo mavili takımda üst üste alınan mağlubiyetlerin ilk faturası kesildi. Ligde son 3 maçını kaybeden Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş’in yaptığı toplantı sonucunda Orsic, Denswil, Bardhi ve Umut Bozok’un takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği bildirildi.

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Trabzonspor’da üst üste alınan kötü sonuçların ilk faturası kesildi ve dört futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş’in dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda futbolculardan Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ iLK KEZ RiZESPOR’A KAYBETTi

Son üç maçta Göztepe’ye 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Çaykur Rizespor’a 3-1 yenilen bordo mavili takım, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan topladı. 11. maçlar itibariyle Süper Lig tarihinde en az galibiyet (2) elde ettiği sezonu yaşayan Trabzonspor, bu periyotta sadece 2016-17 sezonunda daha az puan (11) toplamıştı. Şenol Güneş de teknik direktörlük kariyerinde Rizespor’a ilk kez bir lig maçı kaybetti (10G, 1B, 1M).

 

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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