Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı! Resmi açıklama...

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Trabzonspor; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.