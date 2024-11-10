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Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı! Resmi açıklama...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Orsic
Trabzonsporda 4 futbolcu kadro dışı Resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 16:43

Trabzonspor; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Trabzonspor; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Orsic

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