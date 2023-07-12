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Trabzonspor'da 200 milyonluk Marc Bartra operasyonu

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#Trabzonspor#Marc Bartra#Transfer
Trabzonsporda 200 milyonluk Marc Bartra operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Büyük hayal kırıklığı yaratan İspanyol yıldız 1 sezonun ardından gönderildi. Finansal fair play adına önemli adımlar atan Trabzonspor yönetimi imza parası ve bonservis ücretiyle birlikte kalan 2 yılda toplamda 8 milyon Euro gibi ciddi bir maliyeti bulunan Bartra’yı gönderdi. Bordo mavilililer böylece 7 milyon Euro (200 milyon TL) tasarruf sağladı.

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Finansal fair play kriterlerine uyma adına yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı hedefleyen Trabzonspor bu bağlamda, İspanyol stoper Marc Bartra’ya veda etti. Sözleşme, menajerlik, bonuslar, imza parası ve bonservis ücretiyle birlikte kalan 2 yılda toplamda 8 milyon Euro gibi ciddi bir maliyeti bulunan deneyimli futbolcu ile 1 milyon Euro fesih bedeli karşılığı anlaşma sağlandı.

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4 MİLYONDAN 1 MİLYON EURO’YA İNDİRİLDİ

Pazarlık masasında ilk olarak 4 milyon Euro talep ettiği öğrenilen Bartra, uzun pazarlıkların ardından 1 milyon Euro’ya razı edildi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre 1 milyon Euro’luk fesih bedeli 8 taksitte ödenecek. 32 yaşındaki oyunu geçen sezon başında İspanyol ekibi Real Betis’ten 1.25 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Bartra geride kalan sezonda Trabzonspor’dan 1.5 milyon Euro ücret almıştı.

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ÜÇ YABANCI OYUNCU DAHA GİDEBİLİR

Fesih bedeliyle birlikte Barta’nın Trabzonspor’a maliyeti 3 milyon 750 bin Euro (Yaklaşık 107 milyon TL) olsa da kulüp ekstra 7 milyon Euro ödemekten kurtuldu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Bartra bordo mavili ekipte 40 resmi maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu takımın as isimlerinden olsa da beklenenin altında kaldı. Trabzonspor’da ayrıca Koita, Lahtimi ve Djaniny ile de yolların ayrılması bekleniyor.

SIRADAKi iSiM LAHTiMi OLABiLiR

Yönetımin resmi ayrılığı açıkladığı Barta takıma veda ederek Sloveya kampından ayrıldı. 32 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Real Betis’e dönmesi bekleniyor. Öte yandan ayrılmak istediğini beyan eden Faslı Lahtimi için de gün sayılıyor. Lahtimi’ye ülkesinden Wydad’ın talip olduğu gelen haberler arasında.

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#Trabzonspor#Marc Bartra#Transfer

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