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Trabzonspor'da 20 günde 6 transfer bitti!

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#Trabzonspor#Transfer#Süper Lig
Trabzonsporda 20 günde 6 transfer bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi, görülmemiş bir hızla hareket ediyor.

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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, transferde görülmemiş bir hızlı hareket ediyor.

Bordo mavili yönetim, 2025-26 sezonunun sona erdiği 17 Mayıs’tan bugüne geçen 20 günde 6 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı. Öncelikle Genoa ile yollarını ayıran Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovsky ve Köln U19 Takımı’ndan Thierry Karadeniz’i renklerine bağlayan Fırtına, ardından Ernest Muci’nin bonservisini 8.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan aldı.

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Daha sonra Benfica’dan savunmacı Sidny Cabral’ı 7 milyon Euro’ya, Gençlerbirliği’den ayrılan Metehan Mimaroğlu’nu bedelsiz olarak transfer etti. Trabzonspor’un son transferi ise 11.5 milyon Euro’ya Vitoria Guimaraes’ten alınan Noah Saviolo oldu.

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#Trabzonspor#Transfer#Süper Lig

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