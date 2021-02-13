Trabzonspor'da 2 sakat, artı 1 korona şüphesi! Gaziantep FK karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Abdullah Avcı sonrası her hafta üzerine koyarak ilerleyen, üst üste 5 galibiyet alıp ligde 4. sıraya tırmanan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

- Trabzon kaynaklı haber siteleri Serkan Asan'ın koronavirüs şüphesiyle takımın son antrenmanına katılmadığını yazdı. Resmi kaynaklar bunu doğrulamadı ancak genç sağ bek büyük ihtimalle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

- Beşiktaş karşısında yedekten oyuna giren, sonrasında hem Denizlispor hem de Yeni Malatyaspor maçlarında ilk 11 başlayıp gollerini sıralayan Anastasios Bakasetas oldukça formda!

- Avcı, Bakasetas'ın arkasına Berat Özdemir ve Lewis Baker'ı koyduğu düzenle gol yemeden 2 galibiyet almasını bildi. Radikal bir değişiklik yapmayacaktır.

- Hafta arası bazı antrenmanlarda tedbir amaçlı yer almayan Uğurcan Çakır'da da önemli bir sorun yok, kaledeki yerini Erce Kardeşler'e devretmeyecek.

GAZİANTEP FK

- Marius Sumudica'nın arkasından Gaziantep FK'yı üst seviyede tutmaya çalışan Ricardo Sa Pinto, 4. maçında ilk galibiyetini Göztepe karşısında almıştı.

- Rumen çalıştırıcının takıma oturttuğu 5-3-2 sisteminden vazgeçmeyen Portekizli çalıştırıcı, Jefferson'u kesip Kevin Mirallas'ı Alexandru Maxim'e yakın oynatınca 3 puanla tanıştı.

- Pawel Olkowski koronavirüs karantinasında, Jean-Armel Kana-Biyik sakat. Bu noktada Ertuğrul Ersoy'un takıma katılmış olması ve Oğuz Ceylan'ın varlığı savunma kimliklerini korumalarına yardımcı oldu.

- Nouha Dicko'nun yokluğunda da forvet hattında Kenan Özer ile Muhammet Demir görev yapacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 7 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Gaziantep FK'nın son 4 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Anastasios Bakasetas ilk 11'de başladığı son 5 lig maçında da gol attı! (Trabzonspor 2 gol - Alanyaspor 3 gol)

- Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en az gol yiyen 3 ekipten 1'i Gaziantep FK... (1 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%56'lık kesim son 5 lig maçında firesi olmayan bordo-mavili ekibe Gaziantep FK karşısında da güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladığını bu videoyla duyurmuştu...