Trabzonspor'da 2 isim Konyaspor yolcusu!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

Trabzonspor, beklentilerin altında kalan iki futbolcusuna veda edecek.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Arif Boşluk ve Kazeem Olaigbe, Konyaspor yolunda...

Yeşil beyazlıların, Arif için bordo mavili kulüple anlaşmaya vardığı, 2 Ocak’ta açılacak transfer döneminin ilk gününde 22 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Konyaspor’un, Olaigbe’nin 6 aylığına kiralanması konusunda da büyük aşama kaydettiği belirtildi.

Arif, bu sezon oynadığı 15 maçta skor katkısı yapamazken, bu yaz 5 milyon Euro’ya alınan Olaigbe ise 18 karşılaşmada 2 asist üretti.

