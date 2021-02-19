Trabzonspor'da 11 eksik, 7'si korona pozitif! Başakşehir'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Okan Buruk'la bu sezon istediği sonuçları alamadığı için yollarını ayıran Başakşehir, Aykut Kocaman'la da ligde henüz aradığını bulamadı.

- Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyip yarı finale yükselen Kocaman ve öğrencileri, ligde ise 3'te 0 çekti. 24 maç sonunda 24 puanla düşme hattında yer alıyorlar.

- Danijel Aleksic, Mete Kaan, Edin Vişça ve Mahmut Tekdemir'in durumları maç saati belli olacak. Bu 4 isim, Trabzonspor maçı öncesi yapılan son takım antrenmanı sonrasında kondisyoner ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştılar.

- Junior Caiçara, Chadli, Boli Bolingoli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Giuliano kesin olarak yok!

- Kocaman geldikten sonra ilk 11 yüzü göremeyen Demba Ba ve geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında yedekte başlayan Fredrik Gulbrandsen, forma şansı bulurlarsa gole en yakın isimler olacak.

TRABZONSPOR

- Son haftalarında belki de en formda takımı, son 3 maçını gol yemeden Trabzonspor ise tam 11 eksikle İstanbul'a geldi!

- Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini ve Baker koronavirüs karantinasında. Anthony Nwakaeme cezalı. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat.

- As kaleci grubunun tamamı deplasman kafilesinde yer almadığı için eldivenleri giyecek olan kişi 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu olacak. Sol bekte de 2000'li Faruk Can Genç mücadele edecek.

- Nwakaeme'nin boşluğunu Yusuf Sarı ya da Yunus Mallı dolduracak, orta alandaki "Berat Özdemir, Flavio, Anastasios Bakasetas" üçlüsü ise bozulmayacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Trabzonspor'un ligdeki son 3 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Aykut Kocaman, Trabzonspor'a rakip olduğu son 7 lig maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

%31'lik kesim yüksek forma grafiğine rağmen tam 11 kişiyi "evinde" bırakan Trabzonspor karşısında Başakşehir'e güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Caleb Ekuban, Trabzon'da olmaktan ve Trabzonspor forması giymekten dolayı çok mutlu...