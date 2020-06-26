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GeriFutbol Trabzonspor'da 10. Kovid-19 testleri negatif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 10. Kovid-19 testleri negatif!

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Trabzonspor'da 10. Kovid-19 testleri negatif!
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Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Trabzonsporda 10. Kovid-19 testleri negatif

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