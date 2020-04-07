Trabzonspor'a yeni Sosa: Lucas Robertone | Lucas Robertone kimdir? | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fırtına'nın hedefinde ülkesinde 'Yeni Sosa' yakıştırması yapılan Valez Sarsfield'dan Lucas Robertone var. 23 yaşındaki orta sahası oyuncusu için Jose Sosa'dan da görüş alınacak.
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da liderliği getiren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz kaptan Jose Sosa'nın performansı oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sosa ile mukavele uzatacak olan Fırtına, bir yandan da 35 yaşına girecek olan yıldızın veliahtını aramaya başlamıştı.
Bordo-mavili ekibin izleme komitesi, aradığı oyuncu Arjantin Süper Ligi'nde buldu. Velez Sarsfield'da forma giyen ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Lucas Robertone komite tarafından takip edilirken, scout ekibinden çok olumlu rapor aldı.
SOSA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK
Scout ekibinin raporuna göre 23 yaşındaki orta sahasının en önemli özellikleri duran toplardaki ustalığı ve sağ ayağını roket gibi kullanabilmesi... Trabzonspor yönetiminin Jose Sosa'dan da görüş alarak transferde harekete geçmesi bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)
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