Trabzonspor'a yeni Sörloth: Jonas Wind

5 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminin ilk gününde Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i açıklayan Trabzonspor, sonrasında sessizliğe büründü. Haftalardır Enzo Perez’i bitirmeye çalışan ve 34 yaşındaki Arjantinli önliberoda artık son noktaya gelen Bordo-Mavililer’de, camianın ve taraftarın esas beklentisi forvet transferi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalya maçının ardından net şekilde mesajı verdi, “Kaliteyi artırmalıyız. Ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor” dedi.

Hocanın gözdesi Wind



Son maçta gol atmasına rağmen Afobe ve Djaniny’den tam olarak beklediği katkıyı alamayan Avcı, ileri uçta daha net bir santrforla oynamak istiyor. Çin’den ayrılmayı hedefleyen ve Premier Lig tecrübesi bulunan Salomon Rondon ilk etapta menajer önerisi olarak gündeme gelirken, Avcı’nın çok istediği isim Jonas Wind.

Kopenhag’ın 21 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Danimarkalı forvetinin kulübüyle 2025’e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı, Wind’ın gelecek adına da çok iyi bir hamle olacağı görüşünde. (Fanatik)

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