Trabzonspor'a yeni Sörloth: Jens Odgaard

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Sassuolo'da bulunan Danimarkalı Jens Odgaard geldi. Bordo-mavililerin Lugano'da kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde golcü futbolcunun İtalya'ya dönüp oradan Türkiye'nin yolunu tutacağı yazıldı. Trabzonspor'un oyuncuya da 600 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 2018'de Inter'den Sassuolo'ya 5 milyon euro bonservisle transfer olan

Jens Odgaard kariyerinde çıktığı 93 karşılaşmada 30 gole imza attı. (61saat)

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