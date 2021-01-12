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GeriFutbol Trabzonspor'a yeni Sörloth: Jens Odgaard
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'a yeni Sörloth: Jens Odgaard

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Trabzonspor'da Jens Odgaard gelişmesi! Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Sassuolo'da bulunan Danimarkalı Jens Odgaard geldi. Bordo-mavililerin Lugano'da kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Sörloth için Nagelsmanndan açıklama
Sörloth için Nagelsmann'dan açıklama

İtalyan basınında çıkan haberlerde golcü futbolcunun İtalya'ya dönüp oradan Türkiye'nin yolunu tutacağı yazıldı. Trabzonspor'un oyuncuya da 600 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Trabzonspora yeni Sörloth: Jens Odgaard

21 yaşındaki futbolcu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 2018'de Inter'den Sassuolo'ya 5 milyon euro bonservisle transfer olan
Jens Odgaard kariyerinde çıktığı 93 karşılaşmada 30 gole imza attı. (61saat)

Trabzonspora yeni Sörloth: Jens Odgaard

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