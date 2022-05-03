Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'a UEFA'dan Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi

#Trabzonspor#UEFA#Futbol
Trabzonspora UEFAdan Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi

Futbolda 2022-23 sezonu için UEFA'da 13. basamaktaki Türkiye, 12. sıraya yükselecek. Böylece bordo mavililer 3. ön elemeden başlayacağı Devler Ligi mücadelesinde şimdi Play-Off turundan start alacak.

Haberin Devamı

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu. Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkilendi. Bu karar ile 2022-23 sezonu için UEFA ülke sıralamasında 13. olan Türkiye, 12. sıraya yükseldi. 

TEK ELEME

Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 2-3 Ağustos'taki 3. ön eleme turu yerine 16-16 Ağustos'taki Play-Off turundan itibaren dahil olacak. Lig ikinciliğinin en büyük adayları Fenerbahçe ya da Konya da 3. elemeden itibaren oynayacak.

Gözden Kaçmasın

UEFAdan Rus kulüplerine men cezası kararı Tek tek açıklandıUEFA'dan Rus kulüplerine men cezası kararı! Tek tek açıklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#UEFA#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı