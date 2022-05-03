Trabzonspor'a UEFA'dan Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi

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UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu. Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkilendi. Bu karar ile 2022-23 sezonu için UEFA ülke sıralamasında 13. olan Türkiye, 12. sıraya yükseldi.

TEK ELEME

Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 2-3 Ağustos'taki 3. ön eleme turu yerine 16-16 Ağustos'taki Play-Off turundan itibaren dahil olacak. Lig ikinciliğinin en büyük adayları Fenerbahçe ya da Konya da 3. elemeden itibaren oynayacak.