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Trabzonspor'a UEFA'dan kötü haber! Maxi Gomez'in cezası belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Maxi Gomez#Ceza
Trabzonspora UEFAdan kötü haber Maxi Gomezin cezası belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 10:56

UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Trabzonspor'da Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 maç men cezası verdi. Bordo mavili ekip, golcü oyuncuya verilen cezaya itiraz etti.

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UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Trabzonspor'da Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 maç men cezası verdi.

Bordo mavili ekibin kırmızı karttan sonraki Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcü oyuncunun, Ferencvaros karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün netlik kazanacak.

Trabzonspor itiraz etti

Trabzonspor, Maxi Gomez'e uygulanan yaptırımın ağır olduğu gerekçesiyle söz konusu 3 maçlık cezaya itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu’na başvurdu. Maxi Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek.

Maxi Gomez, UEFA Tahkim Kurulu'nun 3 maçlık cezasını indirmesi durumunda Perşembe akşamı Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.

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#Trabzonspor#Maxi Gomez#Ceza

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