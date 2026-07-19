Trabzonspor'a Tsygankov müjdesi!

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Sağ kenara yapılacak takviye, Trabzonspor’da transferin 1 numaralı gündem maddesi...

Zubkov’un boşluğunu henüz dolduramayan BordoMavililer’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osorio için 1 haftadır yoğun temasta olan Bordo-Mavililer, Midtjylland’ın 22 yaşındaki yıldızını çok istiyor. Öncesinde Prestianni konusunda uğraş veren fakat Benfica ile uzlaşamayan Fırtına’nın eski aşkı da tekrar gündeme geldi: Viktor Tsygankov...

ÖNCE KARARSIZDI

Sezon biter bitmez transferi için görüşmelere başlanan hatta teknik direktör Fatih Tekke’nin çok istediği 28 yaşındaki sağ kanat, önceliğinin İspanya olduğunu söyleyip, teklifleri bekleyeceğini belirtmiş ve Trabzonspor’a gelme konusunda kararsız bir tutum çizmişti. Karadeniz devi uzun süre Tsygankov’u beklemesine rağmen somut gelişme yaşanmayınca da alternatiflere yönelme olmuştu.

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ÇARK ETTİ

Fakat son periyotta Tsygankov tarafından kulübe geri dönüş yapıldığı belirtildi. İstediği teklifleri alamayan Ukraynalı yıldızın menajerinin, Bordo-Mavililer ile görüşmek istediği öğrenildi.

FATİH TEKKE KARAR VERECEK

Trabzonspor Yönetimi, Fatih hocanın kararına göre tekrar masaya oturabilir. Hafta içinde sağ kanat transferindeki bilmecenin çözülmesi bekleniyor.