×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'a Tsygankov müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Viktor Tsygankov
Trabzonspora Tsygankov müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 09:28

Trabzonspor’un uzun süre sağ kanat transferindeki 1 numarası olan ancak Türkiye'ye transfer olma noktasında kararsız kalan Viktor Tsygankov, Bordo-mavililere geri dönüş yaptı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sağ kenara yapılacak takviye, Trabzonspor’da transferin 1 numaralı gündem maddesi...

Zubkov’un boşluğunu henüz dolduramayan BordoMavililer’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osorio için 1 haftadır yoğun temasta olan Bordo-Mavililer, Midtjylland’ın 22 yaşındaki yıldızını çok istiyor. Öncesinde Prestianni konusunda uğraş veren fakat Benfica ile uzlaşamayan Fırtına’nın eski aşkı da tekrar gündeme geldi: Viktor Tsygankov...

Gözden KaçmasınTrabzonspor Cenk Özkacar transferini KAPa bildirdiTrabzonspor Cenk Özkacar transferini KAP'a bildirdi!Haberi görüntüle

ÖNCE KARARSIZDI

Sezon biter bitmez transferi için görüşmelere başlanan hatta teknik direktör Fatih Tekke’nin çok istediği 28 yaşındaki sağ kanat, önceliğinin İspanya olduğunu söyleyip, teklifleri bekleyeceğini belirtmiş ve Trabzonspor’a gelme konusunda kararsız bir tutum çizmişti. Karadeniz devi uzun süre Tsygankov’u beklemesine rağmen somut gelişme yaşanmayınca da alternatiflere yönelme olmuştu.

Haberin Devamı

Trabzonspora Tsygankov müjdesi

ÇARK ETTİ

Fakat son periyotta Tsygankov tarafından kulübe geri dönüş yapıldığı belirtildi. İstediği teklifleri alamayan Ukraynalı yıldızın menajerinin, Bordo-Mavililer ile görüşmek istediği öğrenildi.

Trabzonspora Tsygankov müjdesi

FATİH TEKKE KARAR VERECEK

Trabzonspor Yönetimi, Fatih hocanın kararına göre tekrar masaya oturabilir. Hafta içinde sağ kanat transferindeki bilmecenin çözülmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Viktor Tsygankov

BAKMADAN GEÇME!