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Trabzonspor'a transferde kötü haber! Komşuya gidiyor

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#Transfer#Trabzonspor#Bruno Onyemaechi
Trabzonspora transferde kötü haber Komşuya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 09:54

Yunan ekibi Olympiakos, Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Boavista'nın Nijeryalı sol beki Bruno Onyemaechi'yi kadrosuna katmak üzere.

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Sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bir süredir Boavista forması giyen Nijeryalı sol bek Bruno Onyemaechi ve kulübüyle transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Portekiz spor gazetesi O JOGO'nun haberine göre; Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, Onyemaechi'nin transferi için Boavista ile 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Kulüplerin anlaşmasının ardından 25 yaşındaki Nijeryalı sol bek, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Atina'ya gitti.

Olympiakos'un bu transferi kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

BRUNO ONYEMAECHI'NİN BOAVISTA PERFORMANSI

Futbola Feirense alt yapısında başlayan Onyemaechi, 2022 yazında Boavista'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 2.5 sezonda 77 maça çıkan Nijeryalı sol bek, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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Onyemaechi, Boavista'ya transferi sonrasında giymeye başladığı Nijerya Milli Takımı formasını da bugüne dek 11 kez terletti.

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#Transfer#Trabzonspor#Bruno Onyemaechi

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