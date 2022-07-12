Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'a taç antrenörü! Abdullah Avcı açıkladı

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avusturya
Trabzonspora taç antrenörü Abdullah Avcı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonda ekibine önemli bir takviye yapacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezonda şampiyonluk yarışının yüksek puan farkı ile gitmeyeceğini belirtirken ekibine önemli bir takviye yapacaklarını söyledi.

Slovenya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, geride kalan sezonda hedefledikleri şampiyonluğu elde ettiklerini ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü ifade etti. Oyuncularla iletişimin önemine vurgu yapan ve futbolcularla genelde ortak noktada buluştuklarının altını çizen deneyimli teknik adam şunları söyledi: “Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var...

LIVERPOOL GETİRİNCE DEĞERLİ OLDU

Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Avusturya kampına gelecek. Part-time çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Bunu 11 yıl önce Milli Takım’da söylediğimde, ‘Ne diyor bu?’ dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Trezeguet fırtına gibi başladıTrabzonspor'da Trezeguet fırtına gibi başladı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avusturya

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo