Trabzonspor'a taç antrenörü! Abdullah Avcı açıkladı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezonda şampiyonluk yarışının yüksek puan farkı ile gitmeyeceğini belirtirken ekibine önemli bir takviye yapacaklarını söyledi.

Slovenya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, geride kalan sezonda hedefledikleri şampiyonluğu elde ettiklerini ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü ifade etti. Oyuncularla iletişimin önemine vurgu yapan ve futbolcularla genelde ortak noktada buluştuklarının altını çizen deneyimli teknik adam şunları söyledi: “Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var...

LIVERPOOL GETİRİNCE DEĞERLİ OLDU

Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Avusturya kampına gelecek. Part-time çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Bunu 11 yıl önce Milli Takım’da söylediğimde, ‘Ne diyor bu?’ dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu.”

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