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Trabzonspor'a 'sis' engeli! Gaziantep FK maçı ertelendi

#Trabzonspor#Gaziantep FK#TFF
Trabzonspora sis engeli Gaziantep FK maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep - Trabzonspor karşılaşmasının cumartesi 20.30'a ertelendiğini açıkladı

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Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi

SİS ENGELİ

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30’da Gaziantep’e gitmek için hazırlandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50’ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor’u Gaziantep’e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30’a ertelendi.

GAZİANTEP'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabaka, konuk ekibin Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a ertelenmiştir.

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TRABZONSPOR PROGRAMI AÇIKLADI

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30’da deplasmanda oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da oynanmak üzere ertelenmiştir.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla bugün saat 16.30’da Trabzon’dan Gaziantep’e gitmesi planlanan takımımızın uçuş planı, Trabzon genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ertelenmiş olup 8 Nisan Cumartesi günü 16.30 olarak yeniden planlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Trabzonspor#Gaziantep FK#TFF

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