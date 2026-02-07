×
Trabzonspor'a Samsun'da taşlı saldırı: 'Can güvenliğimiz tehdit altındadır!'

Trabzonspor Kulübü'nden, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir" açıklaması yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Bordo-mavililer bu müsabaka için gidilen şehirde taşlı saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

