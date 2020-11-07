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Haber Giriş: 07.11.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'a rüzgar engeli

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Trabzonspor'a rüzgar engeli
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Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan bordo-mavilileri taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı.

Karşılaşma sonrası saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a uçması planlanan THY'ye ait özel uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı

Pist başında yaklaşık yarım saat bekleyen bordo-mavili kafile, hava şartlarının düzelmemesinden dolayı uçaktan inmek zorunda kaldı.

Bordo-mavili kafilenin Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a döneceği belirtildi.

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