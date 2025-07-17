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Trabzonspor'a Onuachu korkuttu! Sakatlandı, maça devam edemedi

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#Trabzonspor#Onuachu#Sakatlık
Trabzonspora Onuachu korkuttu Sakatlandı, maça devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 18:15

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile karşılaşan Trabzonspor'da Onuachu şoku yaşandı. Yıldız futbolcu maça devam edemedi.

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Bordo-mavililer, kampın ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.

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ONUACHU SAKATLANDI

Trabzonspor'un yeni transferleri arasında yer alan Paul Onuachu, maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sağlık ekibi hemen sahaya girerek Onuachu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sol ayak bileğinden sakatlanan golcü futbolcuya buz tedavisi uygulandı. Oyuna devam edemeyen Onuachu, ayağında buzla kenara alındı ve sekerek stadyumdan ayrıldı.

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#Trabzonspor#Onuachu#Sakatlık

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