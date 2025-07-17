Trabzonspor'a Onuachu korkuttu! Sakatlandı, maça devam edemedi

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Bordo-mavililer, kampın ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.
ONUACHU SAKATLANDI
Trabzonspor'un yeni transferleri arasında yer alan Paul Onuachu, maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sağlık ekibi hemen sahaya girerek Onuachu'ya ilk müdahaleyi yaptı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sol ayak bileğinden sakatlanan golcü futbolcuya buz tedavisi uygulandı. Oyuna devam edemeyen Onuachu, ayağında buzla kenara alındı ve sekerek stadyumdan ayrıldı.