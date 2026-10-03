Trabzonspor'a Mohamed Salah müjdesi!

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Trabzonspor'a sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Mohamed Salah'tan müjdeli haber geldi.
Mısır Milli Takımı’na giden Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının ilki olan Angola mücadelesinde 11’de forma giymiş, 61. dakikada kenara alınmıştı. Güney Sudan mücadelesinde kadroda yer almayan ve kamptan ayrılan Salah’ın, Güney Afrika karşılaşmasında takıma katılıp katılmayacağı soru işaretiydi.
Dünyaca ünlü yıldızın, hazırlık maçında olmayacağı kesinleşti. Yeni çocuğu olan ve İngiltere’ye ailesinin yanına giden Salah, 1-2 gün içerisinde Trabzon’a gelecek.
Eğer 34 yaşındaki oyuncu Mısır Milli Takımı’nda kalsaydı, Trabzon’a gelişi 7-8 Ekim’i bulacaktı.