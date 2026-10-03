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Trabzonspor'a Mohamed Salah müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Mohamed Salah#Mısır Milli Takımı
Trabzonspora Mohamed Salah müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 09:28

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kampından ayrılıp Trabzon'a gelecek.

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Trabzonspor'a sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Mohamed Salah'tan müjdeli haber geldi.

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Mısır Milli Takımı’na giden Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının ilki olan Angola mücadelesinde 11’de forma giymiş, 61. dakikada kenara alınmıştı. Güney Sudan mücadelesinde kadroda yer almayan ve kamptan ayrılan Salah’ın, Güney Afrika karşılaşmasında takıma katılıp katılmayacağı soru işaretiydi.

Trabzonspora Mohamed Salah müjdesi

Dünyaca ünlü yıldızın, hazırlık maçında olmayacağı kesinleşti. Yeni çocuğu olan ve İngiltere’ye ailesinin yanına giden Salah, 1-2 gün içerisinde Trabzon’a gelecek.

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Eğer 34 yaşındaki oyuncu Mısır Milli Takımı’nda kalsaydı, Trabzon’a gelişi 7-8 Ekim’i bulacaktı.

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#Trabzonspor#Mohamed Salah#Mısır Milli Takımı

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