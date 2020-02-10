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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'a kar engeli! BB Erzurumspor hazırlıkları salonda başladı...

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Trabzonspor'a kar engeli! BB Erzurumspor hazırlıkları salonda başladı...

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.

Trabzon'da hafta sonu yaşanan kar yağışı Trabzonspor'u da etkiledi. Gençlerbirliği maçının ardından başkentten dün kara yoluyla dönebilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi ilk çalışmasını da kondisyon salonunda yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspora kar engeli BB Erzurumspor hazırlıkları salonda başladı...

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