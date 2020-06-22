Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a kötü haber... ordo-mavililer, geçen hafta Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe karşısında Anthony Nwakaeme’yi sakatlığa kurban etmişti. Bir süredir kaptan Jose Sosa’nın sakatlığının iyileşmesini bekleyen bordo-mavili camiaya kötü haber geldi.

Asist Analiz'in haberine göre arka adalesindeki problem nedeniyle dinlendirilme kararı verilen Arjantinli yıldızın sakatlığının sanıldığından daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Pandemi dönüşü Göztepe karşısında forma giyemeyen Sosa, Fenerbahçe mücadelesinde de takımını tribünden takip etmişti. Aytemiz Alanyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncunun bir süre daha dinlendirileceği öğrenildi.

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