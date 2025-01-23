Trabzonspor'a imza atan Sikan'dan Zubkov müjdesi

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Trabzonspor, Shakhtar Donetskli Danylo Sikan’ı dün Türkiye’ye getirdi. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4.5 yıllığına Fırtına yapan sözleşmeyi imzaladı. Sikan 6 ay için 500 bin Euro sonraki her yıl için ise 1 milyon Euro kazanacak. Taraftarların da büyük ilgi gösterdiği Sikan, “Trabzonspor, büyük hedefleri olan, büyük bir camia. Benim futbol gelişimim, kariyerim, geleceğim için önemli bir adım” dedi.

Oynadığı mevki ile ilgili “Orijinal pozisyonum santrfor. Umuyorum ben de hocamızın uygun gördüğü pozisyonlarda oynayacağım” yanıtını verirken, ismi Trabzonspor’un gündeminde olan Shakhtar’ın bir diğer oyuncusu Zubkov ile ilgili de “Zamanla göreceğiz. Belki o da gelecek” dedi. Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar’a 6 milyon Euro bonservis ödeyecek.