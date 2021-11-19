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"Trabzonspor'a ilk mağlubiyetini tattıracağız..."

#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Süper Lig
Trabzonspora ilk mağlubiyetini tattıracağız...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçını da kazanamayan Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor'a konuk olacağı 13. hafta karşılaşmasını kazanıp, ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

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Bu sezon dış sahadaki 6 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen kırmızı-siyahlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Adana Demirspor'a da 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 15 puan ve -2 averajla 12. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada rakip ağları 10 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü. Deplasmanda ise kalesinde14 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi rakip filelere meşin yuvarlağı 4 kez gönderebildi.

- "Gönlümüzden 3 puan geçiyor"

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, AA muhabirine, takımın Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Tek hedeflerinin maçtan puan almak olduğunu ifade eden Akınal, "Gönlümüzden 3 puan geçiyor. İnşallah alırız. İyi hazırlanıyoruz. Futbolcularımız takıma tam uyum sağladı. Futbolcularımız oldukça inançlı. Hocamız kazanmak için takımı hazırlıyor. İnşallah istediğimi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trabzonspor'a ilk mağlubiyetini tattıracağımıza inanıyorum"

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Recep Niyaz da Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Trabzonspor maçının oldukça yüksek tempoda geçeceğine inandığını ifade eden Niyaz, şöyle devam etti:

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"Çok zevkli bir maç olacak. Özellikle izleyenlere keyif verecek bir maç olacağına inanıyorum. Trabzonspor taraftarını tartışmaya gerek yok. Takımlarına çok bağlılar. Onların istediği gibi bir takımları var şu an. Çok formdalar. Ama ne olursa olsun. İyi bir ekip ve takımız. Artılarımızı çok daha fazla sahaya yansıtabileceğimiz bir maç. Bazıları güler belki, bazıları destek verir bilemem ama Trabzonspor'a ilk mağlubiyetini tattıracağımıza inanıyorum. Bunun için bütün hazırlığımızı yapıyoruz. İyi futbolla Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah iyi olacak."

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Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...

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#Gaziantep FK#Cevdet Akınal#Süper Lig

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