Trabzonspor'a Gürcü yıldız: Giorgi Chakvetadze | Son dakika transfer haberleri

Gürcü basını Trabzonspor'un KAA Gent takımında forma giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu.

Haberde, başarılı futbolcunun Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Gent'in oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engellerden biri olduğu ifade ediliyor.

Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli ismin piyasa değeri 6 milyon euro. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol, 11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol, 13 asist üretti. (Fotomaç)





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