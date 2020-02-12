Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumsporu 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği tarafından karşıladı.

Torulda takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum’a hareket etti.