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GeriFutbol Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama
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Futbol
Sinan UÇAR / DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 19:55,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama

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Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için kara yoluyla Erzuruma gitmek için yola çıkan Trabzonspor'da, taraftarlar Gümüşhane'nin Torul ilçesinde takımlarını coşkuyla karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumsporu 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği tarafından karşıladı.

Torulda takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum’a hareket etti.

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