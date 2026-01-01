Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Stefan Savic'ten kötü haber!

Haberin Devamı

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'a yıldız isminden kötü haber geldi.

Gençlerbirliği mücadelesinde tekrar sakatlanan ve çekilen MR’ında adalesinde ve tendonunda kas yaralanması tespit edilen Stefan Savic’in sahalara geri dönüşü yaklaşık 2 ayı bulacak.

Stoper krizi yaşayan Trabzonspor’da, tecrübeli oyuncudan gelen bu haber moralleri fazlasıyla bozdu.

Geçtiğimiz sezon da ciddi sakatlık problemleri yaşayan Savic, aldığı maaşla takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor. Fakat istikrarlı performans veremiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla 14 maça çıkan Savic, 1 gol - 1 asist üretirken sahada bulunduğu 1066 dakikada 3 de sarı kart gördü.