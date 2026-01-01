×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Stefan Savic'ten kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonspora Galatasaray maçı öncesi Stefan Savicten kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 10:30

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic'in geri dönüş tarihi belli oldu.

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'a yıldız isminden kötü haber geldi.

Gençlerbirliği mücadelesinde tekrar sakatlanan ve çekilen MR’ında adalesinde ve tendonunda kas yaralanması tespit edilen Stefan Savic’in sahalara geri dönüşü yaklaşık 2 ayı bulacak.

Stoper krizi yaşayan Trabzonspor’da, tecrübeli oyuncudan gelen bu haber moralleri fazlasıyla bozdu.

Geçtiğimiz sezon da ciddi sakatlık problemleri yaşayan Savic, aldığı maaşla takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor. Fakat istikrarlı performans veremiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla 14 maça çıkan Savic, 1 gol - 1 asist üretirken sahada bulunduğu 1066 dakikada 3 de sarı kart gördü.

