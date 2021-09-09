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GeriFutbol Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi 2 müjde! Dorukhan ve Bruno Peres takımla çalıştı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi 2 müjde! Dorukhan ve Bruno Peres takımla çalıştı...

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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi 2 müjde! Dorukhan ve Bruno Peres takımla çalıştı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Gervinho ve Anders Trondsen'in takımdan ayrı koştuğu, hafif sakatlığı bulunan Djaniny'nin ise salonda çalıştığı kaydedildi. Dorukhan Toköz ile Bruno Peres'in de takıma katıldığı ifade edildi.

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Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır'ın da çalışmada yer aldığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspora Galatasaray maçı öncesi 2 müjde Dorukhan ve Bruno Peres takımla çalıştı...

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