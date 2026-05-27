Trabzonspor'a Felipe Augusto piyangosu! Astronomik resmi transfer teklifi kulübe ulaştı

Trabzonspor'un bu sezonki başarılarında büyük payı olan Felipe Augusto’ya Rusya’dan flaş bir teklif geldi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 20 MİLYON EURO!

Zenit Kulübü, Brezilyalı forvet için bordo mavililere 18 milyon euro ve toplamı 2 milyon euroya ulaşan resmi bir teklif sundu.

Augusto’nun bonservisi için pazarlıklara başlayan kulüplerin, en geç bir hafta içinde sonuca ulaşmaları bekleniyor.

BENFICA BEKLEMEYE ALDI

Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alan Benfica’nın ise şimdilik bu transferi askıya aldığı öğrenildi.

Portekiz ekibi, Yunan santrforu Vangelis Pavlidis’in ayrılması durumunda Augusto’yu yeniden gündemine alacak.

PERFORMANSI

22 yaşındaki futbolcu bu sezon 40 maçta forma giydi, 15 gol attı.