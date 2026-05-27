×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'a Felipe Augusto piyangosu! Astronomik resmi transfer teklifi kulübe ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Felipe Augusto#Transfer
Trabzonspora Felipe Augusto piyangosu Astronomik resmi transfer teklifi kulübe ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 07:00

Rus devi Zenit, Trabzonspor'un genç yıldızı Felipe Augusto için resmi transfer teklifinde bulundu.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un bu sezonki başarılarında büyük payı olan Felipe Augusto’ya Rusya’dan flaş bir teklif geldi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Zubkovun alternatifini İspanyada bulduTrabzonspor, Zubkov'un alternatifini İspanya'da buldu!Haberi görüntüle

BONUSLARLA BİRLİKTE 20 MİLYON EURO!

Zenit Kulübü, Brezilyalı forvet için bordo mavililere 18 milyon euro ve toplamı 2 milyon euroya ulaşan resmi bir teklif sundu.

Trabzonspora Felipe Augusto piyangosu Astronomik resmi transfer teklifi kulübe ulaştı

Augusto’nun bonservisi için pazarlıklara başlayan kulüplerin, en geç bir hafta içinde sonuca ulaşmaları bekleniyor.

Trabzonspora Felipe Augusto piyangosu Astronomik resmi transfer teklifi kulübe ulaştı

BENFICA BEKLEMEYE ALDI

Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alan Benfica’nın ise şimdilik bu transferi askıya aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Portekiz ekibi, Yunan santrforu Vangelis Pavlidis’in ayrılması durumunda Augusto’yu yeniden gündemine alacak.

PERFORMANSI

22 yaşındaki futbolcu bu sezon 40 maçta forma giydi, 15 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Felipe Augusto#Transfer

BAKMADAN GEÇME!