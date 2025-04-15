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Trabzonspor'a Draguş’tan kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Denis Draguş#Rizespor
Trabzonspora Draguş’tan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 16:22

Trabzonspor, Denis Draguş’un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'un Rizespor'la oynadığı maçta sakatlanan ve ikinci yarının başında yerini Muhammed Cham'a bırakmak zorunda kalan Denis Draguş’tan kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Rumen forvetin sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Draguş’un, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Trabzonspora Draguş’tan kötü haber

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DRAGUŞ'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Denis Draguş bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkarken 3 gol - 1 asist üretti.

Rumen forvet sezonun geride kalan bölümünde sakatlık sebebiyle 13 maç kaçırmıştı.

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#Trabzonspor#Denis Draguş#Rizespor

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