Trabzonspor'a Draguş’tan kötü haber!

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Trabzonspor'un Rizespor'la oynadığı maçta sakatlanan ve ikinci yarının başında yerini Muhammed Cham'a bırakmak zorunda kalan Denis Draguş’tan kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Rumen forvetin sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Draguş’un, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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DRAGUŞ'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Denis Draguş bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkarken 3 gol - 1 asist üretti.

Rumen forvet sezonun geride kalan bölümünde sakatlık sebebiyle 13 maç kaçırmıştı.