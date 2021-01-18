Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Lucescu..

Trabzonspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Tecrübeli orta saha Enzo Perez’in yarın şehre gelmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

DJANINY'E TEKLİF VAR!

Asist Analiz'in haberine göre; Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Djaniny’e Razvan Lucescu’nun çalıştırdığı Suudi Arabistan’ın El Hilal takımı talip oldu. Arap ekibinin menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a 29 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda Yeşil Burunlu Adalı golcüyle yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Bordo-mavili takıma sezon başında Al Ahli takımından transfer olan Djaniny, Karadeniz Fırtınası’nda fazla varlık gösteremedi ve 12 karşılaşmada sadece 1 gol kaydetti.

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