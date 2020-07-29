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GeriFutbol Trabzonspor'a Caleb Ekuban için teklif yağıyor! Son dakika transfer haberi
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Caleb Ekuban için teklif yağıyor! Son dakika transfer haberi

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Trabzonspor'a Caleb Ekuban için teklif yağıyor! Son dakika transfer haberi
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Trabzonspor'da bu sezon performansıyla adından söz ettiren Caleb Ekuban için Avrupa'da takımlar transfer yarışına girdi.

Trabzonspor'un Ganalı santrforu Caleb Ekuban, bu sezon bordo mavili formayla 10 gol, 11 asistlik performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.

Gana basınının haberine göre Trabzonspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'a Celta Vigo ve Lazio talip oldu. Özellikle Celta Vigo'nun transferde ısrarcı olduğu ve Ekuban'ı transfer listesinin ilk sırasına koyduğu belirtildi.

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Leeds United'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu için bordo mavili yönetimin nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Trabzonspora Caleb Ekuban için teklif yağıyor Son dakika transfer haberi

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