Trabzonspor'a beraberliği Andre Onana'nın asisti getirdi! Yıllar sonra bir ilk

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep FK, Rodrigues’in ceza sahası yayına yakın yerden yaptığı gelişine vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

ASİST ONANA'DAN!

Mücadelenin 70. dakikasında ise Paul Onuachu, takımına 1 puanı getiren golü kaydederken, asist kaleci Andre Onana'dan geldi.

Kamerunlu kalecinin uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ

Bu golle birlikte ise Onana, kariyerinin ikinci asistini yaptı.

Onana, son olarak Ajax formasıyla Nisan 2017'de oynanan AZ Aalkmar maçında gole katkı sağlamıştı.